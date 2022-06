Al Borgo Pacentrano la Cordesca 2022

Sulmona,5 giugno- Va al Borgo Pacentrano la XIX edizione della Cordesca. I ragazzi del borgo “a scacchi” conquistano così il palio, realizzato dall’artista Giovanni Carrozza. Sul vessillo campeggia, in primo piano, un piccolo cavaliere, evidentemente vincitore. Sullo sfondo la città di Sulmona, la stessa città che ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione che, novità di quest’anno, si è svolta in notturna in piazza Garibaldi. Per il Borgo Pacentrano si tratta della terza vittoria nella Giostra cavalleresca dei bambini e dei ragazzi, dopo quelle messe a segno nel 2012 e nel 2017. Uno dei giovanissimi cavalieri della squadra vincitrice si è infortunato, cadendo, durante una gara ma per fortuna senza gravi conseguenze. Secondo posto per il Borgo di Santa Maria della Tomba e terzo per il Sestiere di Porta Manaresca.

A seguire nell’ordine sestiere Iapasseri, sestiere Bonomini, sestiere Filiamabili e borgo S.Panfilo.Il palio è stato assegnato al termine della doppia finale disputata dai piccoli cavalieri delle scuole elementari e medie del Borgo di Santa Maria della Tomba e del Borgo Pacentrano. I vincitori hanno messo a segno 12 vittorie, 41 botte e 54 punti in un tempo di 193,47 secondi; i secondi classificati, invece, hanno ottenuto 11 vittorie, 45 botte, 60 punti, in un tempo di 218,78 secondi. Il primo a congratularsi con i piccoli campioni è stato il presidente onorario della Giostra Cavallersca, Domenico Taglieri. Come da copione, prima delle gare si è tenuto il corteo storico, da piazza Plebiscito fino allo stadio “Pallozzi”, dove i piccoli cavalieri, al termine di una animatissima giornata di corse per la conquista degli anelli, si sono sfidati per la conquista del palio. Tra i circa quattrocento piccoli figuranti, protagonisti del corteo, anche la piccola di origini sarde Matilde Pirastu, che ha idealmente unito la Cordesca con “Sa Sartiglia” di Oristano. Il papà di Matilde, infatti, è nipote del presidente della rievocazione storia sarda, Luigi Cozzoli.

Presenti per le autorità la senatrice Gabriella Di Girolamo e, per il Comune di Sulmona, l’assessore Catia Di Nisio. “E’ stata una Cordesca appassionante, con una vittoria decisa su una manciata di secondi che ha reso ancor più emozionante questa edizione della Giostra dei bambini che segna il ritorno della Giostra Cavalleresca, dopo due anni di forzata interruzione” ha dichiarato il presidente onorario Domenico Taglieri.