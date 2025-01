Il Seminario “La Metamorfosi del Mondo” al secondo incontro il 30 gennaio a Pescara.

Sulmona, 25 gennaio-Il Caffè Letterario “La Metamorfosi del Mondo”, diretto dal prof. Andrea Pitasi, docente dell’Università D’Annunzio Chieti-Pescara, procede per il secondo incontro a Pescara, giovedì 30 Gennaio dalle 17,30 al Caffè Riviera in Corso Umberto 131, angolo piazza Primo Maggio

“Un menù di lunga vita tra globale e locale” con Tiziana Pietrangelo.-

Nutrirsi e necessario per l’essere umano in quanto organismo eterotrofo, se non assume alimenti e acqua non sopravvive! L’approvvigionamento del cibo è un tema complesso e di grande attualità, che coinvolge molteplici fattori e impatta profondamente sulla nostra società e sul nostro pianeta.

L’alimentazione è un aspetto fondamentale della cultura di un popolo e noi siamo la culla della Dieta Mediterranea: un Tesoro di Salute e Gusto

La dieta mediterranea è molto più di un semplice regime alimentare; è uno stile di vita che si è evoluto nel corso dei secoli, radicato nelle tradizioni e nelle culture dei paesi che si affacciano sul

Mar Mediterraneo. Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, questa dieta e apprezzata in tutto Il mondo per I suoi benefici sulla salute e per la sua piacevolezza.

Tutto il mondo ci ammira per la varietà dei cibi e la “bella vita”…eppure, la “male-nutrizione” aumenta e la salute nelle fasi della crescita e dell’invecchiamento è un bene a rischio. Cosa possiamo fare? Raccontiamo la nostra esperienza con “Re.C.I.P.E.T”.

Tiziana Pietrangelo, fisiologa, studia la nutrizione e ali effetti di bio-molecole funzionali derivanti dagli alimenti e dall’esercizio fisico sulla rigenerazione del muscolo scheletrica umana con l’obiettivo di contrastare Invecchiamento basandosi sul rallentamento della Sarcopenia e sulla positiva attivazione del metabolismo.

Attualmente Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione Salute, insegna Fisiologia Generale, Fisiologia della Nutrizione e Astrobiology presso Università G d’Annunzio. E membro della Società Italiana e Americana

Il calendario proseguirà per altri tre giovedì, dalle 17,00 alle 19,30:

– 13 febbraio, Massimo Angrilli, “La città è più ecologica della campagna?”

– 27 febbraio, Cecilia Serafini, Harlém il ballo oltre le barriere sociali: dallo swing al voguing

– 13 marzo, Elisabetta Di Mauro, “Donne e potere dall’antica Grecia ad oggi”.

Giovanni Pizzocchia

(giornalista pubblicista, sociologo)