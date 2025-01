Pacentro: Gennaio, andiamo, è tempo di “open day”!

Pacentro,16 gennaio- In linea con l’apertura delle iscrizioni, anche in Valle Peligna – come ovunque in Italia – le scuole si mettono l’abito buono e aprono le porte, per raccontarsi a genitori e potenziali nuovi allievi. Così sarà anche per le scuole nel territorio comunale di Pacentro, che, per gli allievi che entreranno dall’anno scolastico venturo, promettono una veste letteralmente nuova, con una didattica sempre in aggiornamento e tante attività collaterali.

L’asilo infatti, non più tardi dell’estate tornerà nella sua storica sede in via Madonna dei Monti, completamente rinnovata e che sarà dotata anche di asilo nido (fornendo finalmente anche a Pacentro un servizio sempre più essenziale per i genitori).

Mentre le elementari e medie “Mario Silvestri” sono già pienamente in fermento nella nuova sede di località Aia Mosca, frutto del progetto del celebre architetto Mario Cucinella. Gli attuali inquilini della nuova scuola hanno preso piena confidenza con le aule modulari e i numerosi laboratori che hanno a disposizione. Una ricca schiera di strumenti musicali e un pc a testa per ogni bambino nell’aula polifunzionale e due laboratori polivalenti, uno per le discipline scientifiche e uno per quelle artistiche. E un ulteriore punto di forza è rappresentato dal servizio mensa, con la cucina affacciata sull’agorà, in cui i pasti vengono preparati direttamente sotto gli occhi dei destinatari e ovviamente sul posto (da sempre a Pacentro si predilige la cucina con somministrazione diretta, in luogo del servizio catering). E bambini e insegnanti hanno già “messo le mani” sull’ampia area verde che circonda la struttura del nuovo plesso, realizzando un piccolo orto botanico rialzato con la consulenza di un agronomo, tra le piante messe a dimora durante l’ultima giornata dell’albero, provenienti dai giardini botanici del Parco Nazionale della Maiella, con l’ausilio di educatori specializzati dell’Ente e dei Carabinieri Forestali.

Spesso, quando si parla delle scuole dei piccoli centri, le problematiche messe in luce sono quelle inevitabili nelle pluriclassi – necessarie a causa dei numeri – ma, se da una parte la pianta organica può aumentare grazie all’arrivo di nuove iscrizioni, non va tuttavia sottovalutato il lavoro che i docenti sono messi in condizione di svolgere con classi più piccole e relazioni educative più prossime, più intime, quasi famigliari.

Per non parlare della vicinanza che l’intera comunità riserva costantemente alla scuola, come una vera grande famiglia.

Porte aperte anche a Pacentro quindi, con l’appuntamento nel nuovo plesso dalle ore 15.00 del prossimo giovedì 23 gennaio!

Antonio de Capite Mancini

(Consigliere incaricato alla scuola)