“I Lupi della Maiella animano il Sant’Antonio ai piedi del Sirente” a Castelvecchio Subequo.

Castelvecchio Subequo,15 gennaio- Commemorare i giorni del Sant’Antonio di gennaio in Abruzzo costituisce ormai un’ istituzione rituale consolidata in molti paesi.

Se con l’Epifania tutte le feste vanno via, in questi giorni c’è un vero “ritorno di fiamma” festaiolo, anzi di fuoco. Sì, perché, grazie alla Pro Loco che organizza in collaborazione con la parrocchia, a Castelvecchio Subequo, il 18 gennaio, sabato alle ore 16,00, si chiude il ciclo delle giornate rituali dedicate al santo con la benedizione degli animali, da parte del nuovo parroco Padre Gabriel e si accende un grande fuoco, nella piazza attigua alla sede municipale.

Gli organizzatori della locale Pro Loco cucinano ed offrono a tutti i partecipanti prodotti locali tradizionali.

La ciliegina sulla torta è offerta dalle note musicali del noto gruppo “I Lupi della Maiella” che animeranno ed allieteranno la serata con repertorio del folclore regionale.

Un appuntamento da non perdere a Castelvecchio Subequo, immersi nell’incantevole scenario, ai piedi del “dolomitico” Sirente innevato.

Giovanni Pizzocchia