Gdf L’Aquila, confiscati due immobili del valore complessivo di 388.000 euro

L’Aquila, 13 gen.-I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L’Aquila, nell’ambito di attività di servizio a tutela della finanza pubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, nei confronti di due coniugi coinvolti in un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica. Il provvedimento giunge a conclusione degli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle di L’Aquila volti a verificare la regolarità dell’erogazione di un contributo pubblico finalizzato all’acquisto di un’abitazione sostitutiva di quella principale distrutta in conseguenza del sisma del 2009.

All’esito delle attività investigative complessivamente esperite, è emerso che entrambi i coniugi, al fine di ottenere dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila la liquidazione delle predette somme di contributo, indicavano un’abitazione principale diversa da quella effettiva. In particolare, benché avessero la stabile dimora altrove, attestavano falsamente, mediante autocertificazione, che l’unità immobiliare andata distrutta in occasione del sisma del 6 aprile 2009 fosse adibita ad abitazione principale. Le indagini svolte hanno consentito di rilevare profili di responsabilità nei confronti di entrambi i soggetti i quali sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). Al termine dell’iter l’Autorità Giudiziaria, condividendo l’operato dei Finanzieri, provvedeva ad emettere apposito provvedimento ablativo, che consentiva di sottoporre a confisca n. 2 beni immobili per un ammontare complessivo di circa 388.000,00 euro.