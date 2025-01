Sulmona: al via domenica 12 gennaio  la stagione di  teatro ragazzi

La rassegna a cura di Fantacadabra e Meta Aps

Sulmona,9 gennaio Domenica 12 gennaio alle ore 17:00 presso il Teatro “Tony Del Monaco” di Sulmona prenderà il via Famiglie a teatro, la stagione di teatro ragazzi 2024/2025 che per la terza annualità vede la collaborazione tra Fantacadabra e Meta Aps.

Da gennaio a marzo le famiglie potranno immergersi nel mondo immaginifico e carico di meraviglia dei cinque spettacoli proposti. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 gennaio alle ore 17.00 con Gedeone cuore di fifone una produzione La Mansarda di Caserta, che narra le avventure dei due fratelli Gedeone, preda di mille paure, e Pancrazio, che cerca di aiutare il fratello, in una storia che indaga le paure infantili in cui i più piccoli potranno riconoscersi e da cui potranno trarre ispirazione;

il secondo appuntamento, domenica 2 febbraio alle ore 17.00, sarà la produzione della Compagnia Collettivo Teatrale Bertold Brecht di Formia La fattoria degli animali, uno spettacolo con attori e pupazzi che tra musiche, costumi e pupazzi racconterà in chiave grottesca e comica il celebre romanzo di Orwell; a concludere febbraio sarà lo spettacolo 1, 2, 3… canta con me di Teatro Verde di Roma, uno spettacolo musicale adatto per piccoli e piccolissimi, con attori e un ukulele che tra racconti, canzoni, tante storie, filastrocche, poesie e stramberie faranno ridere e ballare i più piccini;il compito di aprire marzo spetta alla produzione di Granteatrino di Bari con lo spettacolo Buon compleanno Giulio Coniglio

domenica 2 marzo alle ore 17.00, una storia che parla una lingua universale e racconta con attori e burattini la meraviglia del mondo: prati verdi, cieli azzurri, i fiori, la pioggia, ma anche gli amici, quelli che contano e gli affetti più cari. A conclusione della stagione di teatro ragazzi

domenica 16 marzo alle ore 17.00 andrà in scena lo spettacolo Favole al telefono, una produzione di Fantacadabra che seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire “perché si può trovare una favola dentro ad ogni cosa”.