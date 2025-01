Sulmona: domani la presentazione del nuovo libro di Mario De Santis “ La Galleria”

Sulmona,3 gennaio- Domani,4 gennaio, (alle ore 17:00, presso “L’Auditorium San Panfilo” del Centro Pastorale Diocesano in Viale Roosevelt 10, verrà presentato il nuovo libro di Mario De Santis: “La Galleria”, con la copertina tratta da un’opera del Maestro Umberto Malvestuto.

“La Galleria”, un romanzo in cui tutto viene caratterizzato in modo preciso attraverso descrizioni attente, che delineano ogni personaggio o situazione nei percorsi della sua esistenza. Il focus del testo sta appunto nei ricordi che il protagonista ripercorre tra realtà e immaginazione: la sua vita, infatti, si spezza in due quando accade l’imponderabile. Un testo ben scritto, con un linguaggio lineare e scorrevole, dove i ricordi appaiono fondamentali nella vita e il protagonista ne fa tesoro, mostrandoli al lettore in modo vivo, per non dimenticare mai il passato, e quindi la stessa vita.

Oltre all’Autore, interverranno: Carlo Alicandri Ciufelli; Domenico Taglieri (Pres. Fondazione Carispaq);Ennio Bellucci (Giornalista);Lettore:(Pasquale Di Giannantonio)Interventi Musicali: (Antonello e Pino D’Agostino);Coordina:(Ada Di Ianni)