Pescina: anche con il Teatro si preannuncia una stagione con “ i fiocchi”

Pescina, 2 gennaio– La Città di “Silone e Mazzarino “, non è solo una culla di cultura, ma anche d’arte e di teatro, che apre il nuovo anno con una scintillante stagione, che vedrà ben otto spettacoli, (da sabato 4 Gennaio pv al 22 marzo 2025-ore 21.00, presso il Teatro San Francesco), con la direzione artistica del Maestro Gabriele Ciaccia, grande animatore dello storico “Teatro dei Colori” abruzzese. La Città di Pescina, con il suo “Parco Letterario IS”, sotto la guida del Sindaco Mirko Zauri, con tutta la sua Amministrazione comunale, rinnova così con grandi aspettative la nuova stagione teatrale: “alla luce del lusinghiero successo di quella dello scorso anno, che presenta sempre un ricco ventaglio di offerte culturali di grande pregio e spazia tra vari generi, senza dimenticare gli stessi recital musicali”.

In tal senso va l’esordio di Grazia Di Michele, nota cantante e “talent scout” di nuovi giovani musicisti, romana, di origine abruzzese. Nel trimestre ci sarà la: La Bottega del Falegname, con “De André PFM Tribute”, poi Federico Perrotta in “LA BANDA”(Una storia di swing, twist, manbo e carrarmati”.

Seguirà il TEATRO IMMEDIATO, con Aspettando Godot di S.Beckett ed il 22 Febbraio pv, lo spettacolo CARTA BIANCA A MONI OVADIA (di e conM.O.),” uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana”, già vincitore del “Premio Internazionale Ignazio Silone”,ricevuto a Pescina.

Poi il 2 Marzo 2025 si esibirà Gabriele Pellegrini, in arte DADO, nel suo esilerante “DADO SHOW” e nel mese di marzo pv gli ultimi due spettacoli: AROTRON- TINGELTANGEL VARIETÀ di Karl Valentin; in chiusura 8 TSA- TEATRO DEL SANGRO, in “IL GUARDIANO”, del celebre autore Harold Pinter, scritto nel 1959, che resta un testo di grande attualità, dopo oltre mezzo secolo di rappresentazioni, in tutto il mondo.