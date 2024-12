𝑳𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂

Sulmona,23 dicembre- La Dirigente Scolastica del Polo “Fermi” Luigina D’Amico ed il Presidente della BCC Alessandro Margiotta siglano l’accordo che nasce dall’obiettivo di potenziare ancora di più lo studio di una disciplina scolastica oggi fondamentale, l’educazione finanziaria, come già previsto dalla nuove Linee guida dell’Educazione civica, in una dimensione trasversale e interdisciplinare e in un’ottica di valorizzazione del nostro territorio.

Modello di riferimento il Protocollo tra MIUR e Banca d’Italia del 2021, che mira al coinvolgimento dei docenti e degli studenti attraverso una duplice progettazione formativa e didattica volta ad implementare le conoscenze e le competenze in ambito finanziario a scuola.

Al centro del percorso formativo dei ragazzi la finanza, gli investimenti e il risparmio, per rendere studenti e studentesse cittadini più consapevoli, in grado di prendere concretamente parte alla vita attiva del Paese.

Il Protocollo prevede l’attuazione di una serie di azioni in partenariato: seminari, incontri di studio, concorsi, ricerche di team, workshop a tema, debate ed hackaton, creazione di piattaforme con materiale digitale fruibile e consultabile. Tali azioni sono rivolte in particolare agli studenti dell’ITE “De Nino” con i suoi tre indirizzi: AFM – Amministrazione Finanza e Marketing; SIA – Sistemi Informativi Aziendali ; TUR- Turistico.

Soddisfatta la Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, convinta che “la scuola debba accogliere novità e cambiamenti della società, agganciandosi così alla realtà e all’evoluzione dei tempi”.

“Orgoglioso” si dice anche il presidente Margiotta “di contribuire all’educazione dei nostri giovani per dare forza a questa iniziativa denominata appunto: la banca nella scuole e la scuola nella banca”.