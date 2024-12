Lutto: è morto Paolo Di Jorio

Sulmona,19 dicembre– E’ morto stamani a Sulmona presso la sua abitazione in Piazza Venezuela Paolo Di Jorio. Persona assai nota in città e in Abruzzo. In passato era stato per tanti anni Segretario Comunale in diversi Comuni e successivamente apprezzato e stimato Dirigente regionale nel Settore della Sanità. Aveva avuto anche alcune esperienze di Amministratore Comunale a Palazzo San Francesco. Aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 20, alle ore 15 presso la Chiesa di Cristo Re a Sulmona. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Caliendo-Celestial.

A tutta la famiglia Di Jorio ed in particolare ai figli Roberta e Domenico le condoglianze della nostra redazione