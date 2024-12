Sulmona: 66 alunni della Dottrina Cristiana in Ufficio  Postale per spedire letterine a Babbo Natale

Nelle missive anche pensieri dedicati ai bambini meno fortunati

Sulmona, 16 dicembre – Una visita molto speciale. È quella che i dipendenti dell’ufficio postale di Sulmona (piazza Brigata Maiella) hanno ricevuto questa mattina. Sessantasei alunni dell’Istituto “Dottrina Cristiana”, nello specifico l’ultimo anno dell’Infanzia e la prima e la seconda Primaria, sono arrivati in ufficio per spedire le loro letterine a Babbo Natale accompagnati dalle loro maestre: Erika Angelucci, Chiara Baldi, Eva Salvatore, Francesca Giansante per le due classi della Primaria e le educatrici e Linda Donatelli e Valentina Di Censo per l’Infanzia.

La mattinata è proseguita con un laboratorio creativo che ha consentito ai bambini di colorare, decorare cartoline e timbrare pacchi, il racconto di una storia natalizia e tante foto ricordo con Babbo Natale. Prima di congedarsi, gli alunni hanno recitato una poesia e ricevuto un piccolo gadget e un bigliettino con un messaggio motivazionale, scritto e consegnato da Babbo Natale.

Ad accoglierli il direttore della sede, Osvaldo Lupi, insieme al direttore provinciale della Filiale dell’Aquila Andrea Petrone e alla responsabile commerciale Ilaria Mosesso, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa. I bambini hanno vissuto un’esperienza magica, perché hanno trovato un “ufficio postale del Polo Nord” allestito per l’occasione e consegnato le loro missive a Babbo Natale, che le ha timbrate una ad una prima di imbucarle in una speciale cassetta postale.

Nelle letterine, oltre alle immancabili richieste di regali, anche pensieri per i meno fortunati e curiosità. Niccolò chiede a Babbo Natale “se le sue renne sono otto” e “in quante ore riesce a consegnare i regali”, Emma invece rassicura di “non aver combinato tanti guai”.

Andrea vorrebbe trovare sotto l’albero la maglietta della Juve di Conceição e “il gioco di Mario calcio” e chiede “qualche regalino anche ai bambini poveri che vivono nelle zone di guerra”, mentre Francesco scrive “Per favore mi potresti portare il portapenne della tigre?”. “Vorrei che tutte le famiglie siano unite”, scrive invece Anna, che “di giochi” chiede “pen creator studio, pupazzo di Angel e la tuta di Stitch” e assicura di lasciare “latte, biscotti e carote per le renne”.

Una cartolina per Natale. Alle festività natalizie Poste Italiane ha dedicato una colorata cartolina, disponibile fino al 6 gennaio negli uffici postali con sportello filatelico, tra cui quello di piazza Brigata Maiella a Sulmona. Un modo per augurare buone feste a chi vive lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Così Daniele: “Spero tanto che finisca la guerra che mi fa paura, che ci sia tanta gioia, felicità e amore nel mondo con la nascita di Gesù. Spero anche che tu possa portare dei bei doni anche ai bimbi meno fortunati di noi”. Isabella chiede “un cane femmina con un fiocco rosa e una penna di Me contro Te” e ricorda che “gli altri regali li ho chiesti in un’altra lettera già spedita”. “Vorrei che questo Natale fosse il più bello di sempre e che nessuno litigasse con nessuno”, è il desiderio diGianluca.