Bussi, torna il presepe artistico dell’Apab

Bussi sul Tirino,13 dicembre– Riprende forma il presepe artistico a Bussi sul Tirino. Un’iniziativa a cura dell’Associazione Presepe Artistico “Giuseppe Cucchi”, presieduta da Giuseppe Ciacchera.

Chiacchera insieme a Francesco Costantini, altro membro dell’associazione, ha riprodotto le scene delle natività. In particolare Costantini si è occupato della parte elettronica e tecnica.

Aspetti fondamentali per determinare l’alternanza del giorno e della notte. Che vanno a rendere ancora più suggestiva l’intera opera. Il presepe artistico, giunto alla sua ventitreesima edizione, si presenta quest’anno profondamente rinnovato nella parte scenografica.

«Questo presepe che allestiamo io e Francesco è legato alla nostra associazione intitolata a mio cugino, scomparso in seguito ad una malattia. – ha sottolineato Giuseppe Ciacchera – Abbiamo dedicato il presepe alla sua memoria e i proventi che raccogliamo sono devoluti a varie associazioni che si occupano di ricerca.

Il presepe è un’opera molto ampia, da visitare meticolosamente. È fatto interamene a mano, con i movimenti e l’acqua che scorre. Abbiamo movimentato anche alcune statuine. Io mi sono occupato della scenografia e Francesco della parte elettrica e dei movimenti». L’associazione Apab negli anni si è resa protagonista di altre iniziative di natura artistica e culturale, legate in particolare al teatro dialettale. Le commedie sono ideate dallo stesso Ciacchera, che negli ultimi anni ha all’attivo diverse pubblicazioni. I libri ripercorrono la storia e le tradizioni di Bussi sul Tirino.

Sempre al paese di Bussi sono dedicate altre opere pittoriche realizzate da lui: «La nostra associazione ha la finalità di fare il presepe artistico e il teatro dialettale. Le commedie sono scritte da me e sono commedie originali.

La finalità è fare beneficenza per enti come Unicef, Airc e Ail». Ciacchera ha svelato anche le altre iniziative in cantiere: «I progetti futuri sono due commedie teatrali. Quest’anno sono subentrati i ragazzi delle scuole elementari e medie, abbiamo cominciato a fare con loro questi progetti. Che spero vadano avanti in futuro. Un progetto verrà realizzato alla fine di gennaio e un altro alla fine di febbraio. Il presepe artistico Apab può essere visitato dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede di via Regina Margherita, 52 a Bussi sul Tirino (PE).

