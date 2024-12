Popoli: venerdì 13 dicembre inaugurazione della nuova sede della Tenenza della Gdf

Popoli, 10 dicembre– E’ in programma per la mattinata di venerdì 13 dicembre, l’inaugurazione della nuova Caserma che sarà la sede della Tenenza di Popoli Terme della Guardia di Finanza intitolata al Maresciallo Maggiore Medaglia di Bronzo al Valor Militare Giuseppe Cirilli, militare del Corpo che, durante la seconda guerra mondiale, sul fronte greco, accorreva di propria iniziativa ad un conflitto in corso, stroncando la resistenza nemica e agevolando l’azione vittoriosa della propria Compagnia.

La cerimonia avrà inizio alle ore 11:30 a Popoli Terme, in via De Contre n. 103 alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Brigata Germano Caramignoli, del Prefetto della Provincia di Pescara, S.E. Flavio Ferdani, dei Presidenti della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Lorenzo Sospiri, oltre a numerose altre Autorità civili, religiose e militari.