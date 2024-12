  “Premio Pratola Peligna – Teatro e Territorio”, si parte il 15 dicembre

La rassegna si svilupperà fino al 6 aprile 2025. Sette gli appuntamenti in calendario-

Pratola Peligna, 9 dicembre- Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Premio Pratola Peligna – Teatro e Territorio, la rassegna dedicata al teatro amatoriale che al teatro comunale D’Andrea porterà compagnie teatrali non solo abruzzesi.

Organizzata dall’associazione culturale “Sciablaquerie” di Pratola Peligna, la rassegna giunta quest’anno alla sua ottava edizione, presenta un programma più ricco dello scorso anno, con sette spettacoli dove alla comicità si alterneranno momenti di riflessione.

Sette gli appuntamenti in programma dal 15 dicembre 2024 al 6 aprile 2025 per una rassegna che quest’anno con due compagnie da fuori regione, promette di soddisfare gusti e desideri del pubblico. Un pubblico che lo scorso anno “ci ha riempito di complimenti” ammette Emilio Presutti presidente dell’associazione “Sciablaquerie” che quest’anno spera di bissare il successo della precedente edizione. Speranza non così vana come confermato dalla campagna abbonamenti che in poche settimane ha fatto registrare il tutto esaurito; “se il trend sarà confermato – dichiara Presutti – vuol dire che quest’anno avremo il tutto esaurito per tutte le sette date in programma”.

Sette spettacoli di una rassegna ideata e realizzata per venire incontro ai desideri di un pubblico che nel teatro cerca prima di tutto un’occasione di sano divertimento. “L’anno scorso abbiamo consegnato al pubblico un questionario per invitare gli spettatori ad esprimere il proprio gradimento ma soprattutto per fare proposte” dichiara Emilio Presutti che proprio seguendo le indicazioni del pubblico ha organizzato una rassegna che “non deluderà le aspettative”.

Data d’inizio il prossimo 15 dicembre con la commedia dal titolo Ma coma si chiame?portata in scena dalla compagnia La Bottega del Sorriso di Castellanto in provincia di Teramo.

Secondo appuntamento il 12 gennaio con il Teatro comico degli Abruzzesi che da Agnone, in provincia di Isernia, a Pratola Peligna presenterà Cioccolata alla spiganarda….bona da murì, una rappresentazione tratta dal romanzo di Robert Thomas Huit Femmes.

Si continua il 2 febbraio con Ma che guerra c’è? della compagnia Torre di Babele di Pescara per una rappresentazione dove il sorriso un po’ amaro lascerà spazio alla riflessione.

Domenica 16 febbraio la compagnia teatrale Il Ponte di Lanciano presenterà lo spettacolo Il Senatore Fox, liberamente tratto dal testo di Luigi Lunari.

Il 9 marzo sarà la volta de La Lanterna di Diogene che da Martinsicuro porterà sul paco del D’Andrea lo spettacolo dal titolo de Lu Jurne de la tremarella.

Una notte con Dora il titolo della commedia che il 16 marzo vedrà protagonisti gli attori della compagnia di Nola in provincia di Napoli Quelli che….il teatro. Ultimo appuntamento il 6 aprile con Curnute e mazziate, spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale Atriana di Atri.

Una rassegna da non perdere che l’associazione Sciablaquerie presenta con lo sguardo già rivolto ai futuri progetti, pensati con lo stesso unico obiettivo: “riportare il pubblico non solo pratolano a teatro”. Orario di inizio per tutti gli spettacoli le 17.45.

Per la prenotazione dei biglietti, acquistabili al botteghino il giorno dello spettacolo, è possibile contattare il numero 333.3555999.