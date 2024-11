Il climatologo sulmonese e Premio Nobel Filippo Giorgi in uscita con il suo primo romanzo

Sulmona,23 novembre– Il climatologo di fama internazionale e Premio Nobel per la Pace, Filippo Giorgi, aggiunge una nuova sfaccettatura al suo straordinario curriculum: quella dello scrittore di narrativa. Con il suo primo romanzo, “I Cavalieri Erranti del Pianeta: La Sindrome dei Colori Perduti”, edito da Jacopo Lupi Editore, Giorgi dimostra come la scienza e la letteratura possano intrecciarsi per raccontare una storia potente e visionaria.

Filippo Giorgi, originario di Sulmona, è uno dei climatologi più influenti al mondo. Dal 2002 al 2008 è stato l’unico scienziato italiano a far parte dell’organo esecutivo dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, premiato con il Nobel per la Pace nel 2007. Nel 2018 ha ricevuto la prestigiosa medaglia Alexander von Humboldt della European Geosciences Union per il suo contributo alla scienza nei paesi in via di sviluppo. Oggi, Giorgi trasforma la sua passione per la scrittura in uno strumento per sensibilizzare sulle questioni ambientali.

“I Cavalieri Erranti del Pianeta” è molto più di un romanzo di fantascienza. Ambientato in un mondo sull’orlo dell’autodistruzione, la storia ruota attorno alla misteriosa Sindrome dei Colori Perduti, una crisi che minaccia l’umanità. A guidare la trama è RM64, un robot malinconico e gentile che, insieme a un gruppo di improbabili eroi, intraprende una missione epica per decifrare un messaggio segreto che potrebbe cambiare il destino del pianeta. Ma nulla è semplice: il gruppo è inseguito dalla temibile polizia speciale PSARM e dovrà confrontarsi con verità sconvolgenti sull’origine della crisi e il loro ruolo in essa.

Con una scrittura che mescola fantascienza, poesia e una forte critica sociale, Giorgi affronta temi cruciali come la crisi ambientale, il valore della diversità e l’importanza di agire per il futuro del pianeta. Tra misteri, azione e riflessioni profonde, “I Cavalieri Erranti del Pianeta” non è solo una storia avvincente, ma anche un invito ad aprire gli occhi e proteggere ciò che ci circonda. Disponibile su Amazon e ordinabile in libreria.