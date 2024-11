Castelvecchio Subequo:eletti gli Organi comunali dei bambini  

Castelvecchio,20 novembre- Se è vero che un politico pensa alle prossime elezioni ed uno statista alle prossime generazioni, a Castelvecchio Subequo si pensa da “statisti”.

Presso la Sala Padre Pio Grannonio, molto gremita fra genitori e pubblico, luogo di aggregazione della comunità subequana, oggi mercoledì 20 novembre, “Giornata dedicata ai diritti dei Bambini”, sono stati presentati pubblicamente i risultati delle elezioni e della nomina del Consiglio, Giunta e Sindaco, eletti dai bambini della Scuola Primaria di Primo grado del Plesso Scolastico di Castelvecchio Subequo, appartenente all’istituto Comprensivo di Raiano.

Grazie alla dirigente Paola Ruscitti, al corpo docente ed all’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Pietro Salutari, del sindaco di Gagliano Aterno Luca Santilli, in rappresentanza dei comuni del comprensorio, che hanno organizzato e supportato l’evento, giunto alla seconda edizione.

Dopo l’inno d’Italia, cantato da tutti gli intervenuti, si è proceduto ai saluti di rito, ai ringraziamenti ed alla proclamazione del piccolo Sindaco Biagio Pietro Marinopiccoli.

La Giunta è cosi composta dagli assessori:

Bianchi Luigi, tutela animali;

Fusco Dora, sana alimentazione e hobby;

Stefano Pavone, sport;

Valentina Teaca, cultura;

Nicolle Graziani, tempo libero.

Vice Sindaco Martina Franzese.

Consiglieri:

Agnese Barbati

Greta Calcagni

Simone Graziani

Mia Bianchi

Anna Maria Montiano

Matteo Di Felice

Mario Fasciani

Kevin Pizzocchia

Marina Ruebryk

Ilan Pascu

Laura Blancodini

Ludovica Catonio

Tale evento costituisce una lezione di democrazia e di Educazione Civica dall’alto valore pedagogico sociale, in un momento in cui in Italia si assiste ad una evidente scarsa partecipazione degli elettori alle votazioni, essenza della democrazia, che rischia di apparire assopita. Vale ricordare invece come “la democrazia non conosce sonno”.

Giovanni Pizzocchia