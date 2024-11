 Sulmona: Giornata di premiazione al Siff42

stasera il concerto Discoverland del trio Angelini – Cortese – Fabi

Sulmona,9 novembre– Tutto pronto per la quarta e ultima giornata del Sulmona International Film Festival. La rassegna abruzzese, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione, è stata ancora una volta un successo di pubblico e critica, anche grazie alla presenza di numerosi cortometraggi provenienti da tutto il mondo e ad un parterre di ospiti prestigiosi che ha arricchito la programmazione artistica della manifestazione.





Nella giornata di ieri, oltre alla consueta tranche di cortometraggi, alle 21.00 è stato proiettato il film “Familia” del regista Francesco Costabile che, a fine visione, è stato intervistato dal critico cinematografico Francesco Alò. La pellicola, ispirata a una storia realmente accaduta, incentrata su un dramma familiare tra violenze domestiche e abusi, ha raccolto l’attenzione del pubblico presente in sala che ha interagito a lungo con il regista sottoponendolo a numerose domande e spunti di riflessione. Un momento di confronto e dialogo che avremmo voluto non finisse mai.





Oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30 al cinema Pacifico, verranno premiate le opere in concorso che si sono distinte. Stasera, alle 21.00 al Teatro Maria Caniglia, a chiusura del festival si terrà il concerto Discoverland del trio composto da Roberto Angelini, Pier Cortese e Niccolò Fabi, in quella che sarà l’unica tappa abruzzese del tour 2024. Un’occasione unica per vedere alla prova una formazione dotata di incredibile perizia tecnica altresì capace di dare vita ad atmosfere e suggestioni fortemente emozionanti.