Anversa: sabato  s’inaugura il “ Luogo della memoria”

In ricordo dei militari del paese internati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943

Anversa degli Abruzzi

Anversa,30 ottobre– Significativa Cerimonia in programma ad Anversa degli Abruzzi sabato 2 novembre alle ore 11.30, alla presenza di Autorità civili e militari e dei cittadini si inaugura il “Luogo della Memoria”, in uno slargo della scalinata che collega la Piazza Belprato alla sede municipale, un evento con il Patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo.

Saranno presenti i Vicepresidenti del Consiglio Marianna Scoccia e Antonio Blasioli per i saluti istituzionali, il presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise Antonio Di Marco, membri delle Forze militari e di Polizia, associazioni combattentistiche e di volontariato, rappresentanti dei Comuni limitrofi, esperti di storia patria ed esponenti culturali del territorio. Nicola Palombaro, presidente dell’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Pescara, fornirà una riflessione sulla storia degli ex IMI, Internati Militari Italiani.

Dopo l’8 settembre 1943 oltre 650.000 soldati italiani vennero trasferiti coattivamente in Germania, per essere impiegati come forza lavoro nell’economia bellica tedesca in campi di concentramento, subendo grandi privazioni e sofferenze e moltissimi di loro non tornarono più a casa. Anche diversi giovani di Anversa vissero quella tremenda esperienza, ma seppero resistere alla dura e prolungata prigionia lontano dalle ignare famiglie, restando sempre fedeli agli ideali della democrazia.

Per rendere omaggio alla loro memoria sono state realizzate una targa commemorativa e delle “Pietre d’inciampo” con incisi i nomi di sette militari, ormai deceduti da anni, in modo da ricordare nel tempo i loro sacrifici che hanno contribuito a garantire a noi tutti pace e libertà.