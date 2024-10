Il Lions Club Sulmona presenta lo spettacolo “Il valzer della vita”,

Beppe Frattaroli

Sulmona,8 ottobre-Il Lions Club Sulmona è lieto di annunciare lo spettacolo “Il valzer della vita”, un evento musicale ideato e diretto da Beppe Frattaroli. L’evento si terrà il prossimo 26 ottobre presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un pozzo in Uganda.

Antonio Salutari, recentemente insediatosi come Presidente del Lions Club Sulmona, ha dichiarato: “L’iniziativa si inserisce fra i numerosi service del nostro Club per la stagione 2024/2025. Questo progetto rappresenta un perfetto connubio tra arte e sensibilizzazione su tematiche sociali, in piena sintonia con i valori e la missione dei Lions”. Il coordinatore del service è il Generale Emidio D’Angelo, storico socio Lions che ha contribuito significativamente a numerose iniziative del Club, portando avanti con passione e competenza i valori della nostra organizzazione.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di numerosi artisti di talento, e figure di spicco tra cui Alessandra Furio, Antonella Bucci, Antonio Gentile, Davide Ciarallo, Ennio Bellucci, Franco Imperatore, Mauro Mengali, Rosanna Di Lisio, Stefania Esposito, Valter Matticoli e Vittoria Atzeni. Questi artisti, provenienti in gran parte dalla valle peligna, collaboreranno per offrire una serata indimenticabile di musica e solidarietà.

Afferma Beppe Frattaroli: “Ci tenevo che per questo importante evento il palco fosse arricchito dalla presenza di personaggi per lo più della Valle Peligna, amici con i quali ho collaborato in precedenza. Sono certo che la loro partecipazione renderà questo spettacolo ancora più speciale e significativo.”

L’evento è aperto al pubblico e i biglietti si possono prenotare ai numeri 389 97.37.620 – 340 38.73.254.