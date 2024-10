 Raiano:Io non rischio 2024 

Il 12 e 13 ottobre la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Raiano,8 ottobre- La Protezione Civile di Raiano, insieme all’Amministrazione comunale, anche quest’anno sostiene l’iniziativa “Io Non Rischio”, giunta alla 14esima edizione, e aderisce alla Giornata nazionale 2024, a conclusione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

In contemporanea con più di duecento piazze in tutta Italia, i volontari della Protezione Civile di Raiano saranno a disposizione della comunità per diffondere la cultura della prevenzione e la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi in caso di terremoti, alluvioni e incendi boschivi, per l’occasione saranno distribuiti materiali informativi.

Due sono gli appuntamenti a Raiano: sabato 12 ottobre, dalle 17:00 alle 18:30 presso la sede in viale Tratturo, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 in piazza Umberto Postiglione con un punto informativo. Inoltre, nella mattina di domenica saranno ospiti gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso con l’unità cinofila, per raccontare la propria esperienza, e ci sarà la testimonianza di un cittadino che ha vissuto l’alluvione a Raiano.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti su tutte le attività.

Per informazioni: Responsabile di Piazza “Io non rischio” 3483904194.