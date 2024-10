Sociale: inaugurata sede Valle Peligna Autismo e della “Casa delle Abilità”.

Sulmona,6 ottobre- L’Associazione Valle Peligna Autismo ha inaugurato con grande orgoglio la nuova sede dell’associazione e della “Casa delle Abilità”.La risposta del territorio peligno, istituzioni, enti, associazioni, imprese e tanti amici è stata eccezionale con grande partecipazione, entusiasmo e spirito solidale.



Per questo l’associazione è grata a tutti gli invitati per la loro preziosa presenza e per aver condiviso un momento importante.



L’Associazione Valle Peligna Autismo sentitamente ringrazia tutti quanti coloro hanno avuto il piacere di partecipare a questa inaugurazione e vuole esprimere un particolare ringraziamento ai componenti della nostra squadra, alla Protezione Civile ANA Sulmona Sez.Abruzzi, a Pan Di Zucchero, al Bar Tabaccheria Mazzini Sulmona e a Gianfranco Amicosante che si sono adoperati per la riuscita del nostro evento. E’ quanto sosteien,tra l’altro, in una nota la Presidente dell’Associazione Annarita D’Amico



“Ci preme altresì ringraziare per la gradita partecipazione il Vescovo S.E. Mons. Michele Fusco, i primi cittadini dei Paesi della Valle Peligna e di Popoli, i rappresentanti politici territoriali in regione e in senato, le fondazioni e i rappresentanti del tessuto sociale della valle peligna.



Non possiamo che guardare con profonda riconoscenza- prosegue la D’Amico-a chi, generosamente, anche in questa occasione ci ha supportati con le proprie donazioni che ci riempiono di gioia ma soprattutto di energia, in quanto testimoniano come in questi pochi anni di attività siamo stati in grado di dimostrare serietà, competenza e passione.



Ci auguriamo, naturalmente, che questo sia solo l’inizio di un brillante percorso a sostegno dei ragazzi e delle famiglie che ogni giorno convivono con lo spettro autistico potendo finalmente contare su uno spazio in cui incontrarsi, discutere, costruire, creare insieme attività di supporto psicofisico finalizzate a promuovere il loro benessere e migliorare la loro qualità di vita”.