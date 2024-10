Sulmona,elezione del Nuovo Consiglio Direttivo del Sestiere Porta Manaresca

L’Associazione si prepara già per gli impegni e le sfide per la prossima stagione-

Sulmona, 1 Ottobre- L’Associazione di Promozione Sociale Sestiere Porta Manaresca ha provveduto in questi giorni al rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuta in data 28 settembre 2024.

“L’elezione rappresenta- spiega una nota- un momento fondamentale per il proseguimento delle attività e dei progetti che l’associazione porta avanti con impegno e dedizione dal 1995, prima come comitato poi dal 1997 come Associazione”. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da: Alessandro Pantano che ricoprirà il ruolo di Capitano, dai consiglieri Enrico Bruni, Massimiliano Caputo, Valeria Carfagnini, Chiara Di Bartolomeo, Aldo Di Cesare, Marialisa Paolilli, Nicola Paolilli e Antonio Tollis.

La nomina dei due Vice Capitani, del tesoriere e del segretario sarà effettuata nella prima riunione del direttivo che si terrà nei prossimi giorni.

Il nuovo Capitano, Alessandro Pantano ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questo ruolo. Mi impegnerò a lavorare con dedizione insieme al Consiglio e a tutti i soci dell’associazione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per promuovere le attività del nostro Sestiere.”

Il nuovo direttivo ha già delineato una serie di iniziative che verranno attuate nei prossimi mesi, con particolare attenzione all’apertura dei corsi per musici e sbandieratoti sia della Cordesca che della Giostra. Infine un ringraziamento è stato riservato al Consiglio direttivo uscente “ per il lavoro svolto durante il mandato, e si augura al nuovo un cammino ricco di successi e soddisfazioni