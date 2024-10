Sulmona:i Campionati Italiani di Atletica hanno lanciato un forte segnale per la crescita del turismo sportivo

Sulmona, 30 settembre– I Campionati Italiani Allievi di Sulmona non sono stati solo un importante evento sportivo , ma questa volta, così come altre volte, sono andati oltre, in quanto gli organizzatori dell’ASD Amatori Atletica Serafini, al termine della manifestazione hanno potuto classificare le due giornate di gare con la presenza di tante persone: atleti, tecnici , dirigenti, genitori e giornalisti specializzati nel settore.

Tutto l’evento ha rappresentato dal venerdì 27 a domenica 29 un massiccio movimento che ha consentito all’organizzazione di dimostrare che lo sport atletico è in grado di concentrare tanta gente. Quindi non è stato il solito “tocca e fuga” ma una vera spinta turistica che ha animato le giornate previste per la manifestazione.

Gli alberghi e i B&B hanno ospitato in massa oltre 700 atleti arrivati da ogni parte d’Italia. La nostra segnalazione da parte delle società ci porta a definire quali sono stati, appunto , le locazioni nelle quali le 24 squadre , 12 maschili e 12 femminili, hanno alloggiato.

Al Manhattan Village Hotel Sulmona (5) , Hotel Residence La Ginestra Rocca Casale (3), Hotel Sagittario Bugnara (3) ,Hotel Natros (2), Hotel Europa Rivisondoli (1) , Hotel Excelsior Corfinio (2), B&B Introdacqua (2) , Hotel Europa Rivisondoli (1) , Hotel Holiday (1), Hotel Armandos (1), Hotel Meeting Santacroce (1) , Casa Di Marzio Pratolòa Peligna(1) , Residenz Armonia (1) ; Villa Giovina .

A conclusione dei Campionati il Presidente dell’ASD Amatori Atletica Serafini Luigi Carrozza ha affermato : “ anche l’atletica, con i suoi grandi eventi è in grado di contribuire alla crescita turistica della città. Da 28 anni Sulmona ha ospitato oltre 22.000 persone e la cosa non è di poco conto considerando appunto che lo sport è un forte veicolo di turismo inclusivo.”