Borse di studio consegnate a Introdacqua.

-bella e significativa cerimonia-

Introdacqua,26 settembre- Si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Ilio di Paolo e Lea Di Censo, nel gremito centro polivalente Rino Panza,a Introdacqua. Qui si sono ritrovati i familiari dei due originari del paese, emigrati con le famiglie poco più che bambini, in cerca di una vita migliore e i talentuosi giovani che hanno ottenuto le borse di studio. Il piccolo Leonardo D’Azzena 12 anni, trombettista di straordinario talento, ha già ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in tutta Italia e all’estero.

Per Leo, brillante studente di scuola media e presso il conservatorio Casella di L’Aquila, alunno del Maestro Santochirico, premio di 1000 euro ma anche tanta emozione e applausi incessanti anche al termine delle sue esibizioni. Borsa ex equo per Matteo Marrese e Giulia Cutarella, talenti sportivi e in ambito scolastico,neo diplomati e con importanti risultati sportivi alle spalle. Matteo è salito sul podio italiano varie volte quest’anno, come atleta della Di Nino Team kick boxing e della Ovidio Running mentre Giulia, atleta della Amatori Serafini, ha tagliato tanti nastri in competizioni regionali.

È stato un momento emozionante, importante,grazie al quale si trasmette e tramanda ancora il valore del sacrificio,dello studio e dell’allenamento, costanti. Gli organizzatori dell’evento, D’angelo House-Cultura,con il patrocinio del Comune e la somma messa a disposizione dalle famiglie di Lea Di Censo Beisiegel Scolarship e Ilio Di Paolo’s Scolarship fund,dimostrano grande attenzione ai giovani talentuosi del territorio,che meritano incoraggiamento e riconoscimento.