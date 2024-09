La città educativa, se ne parla mercoledì a Sulmona con Don Luigi Ciotti

Sulmona,23 settembre– Il Presidio Libera Sulmona “Ambrogio Mauri” in collaborazione con il Comune di Sulmona presenta la proposta di un percorso di formazione e di intervento in relazione al fenomeno delle dipendenze.

In questo modo si intende approfondire il senso e il significato dell’esperienza del consumo e della dipendenza, a partire da una messa in discussione degli stili di vita contemporanei. Ciò implica un’approfondita riflessione sui bisogni educativi connessi all’appartenenza e all’inclusione in adolescenza e sugli attuali modelli di consumo, riletti da un punto di vista pedagogico, sociale e culturale, al fine di promuovere immaginari e sistemi simbolici nuovi, sviluppare capacità di lettura critica della realtà e del rapporto con essa.

Inoltre, si intende dedicare uno spazio di lavoro con gli adulti per comprendere il ruolo delle mafie e il fenomeno dei traffici internazionali di droghe, oggi oggetto della maggiore redditività degli investimenti delle organizzazioni mafiose.

Il primo momento formativo è previsto per il giorno 25 settembre 2024 alle ore 16:45 presso l’Auditorium dell’Annunziata alla presenza del Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, del Presidente di Libera Don Luigi Ciotti, del co-responsabile nazionale di Libera Formazione Michele Gagliardo e del formatore di Libera Tito Viola.