 Gdf:  Cambio al vertice dei due Reparti operativi alla sede di L’Aquila. 

Sulmona, 19 settembre– Il Tenente Colonnello Raffaele Laureti ha assunto il comando del Gruppo Guardia di Finanza L’Aquila, in sostituzione del Tenente Colonnello Luca Lauro, destinato al comando del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria alla sede.

Il Tenente Colonnello Raffaele Laureti giunge a L’Aquila dopo aver ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Personale e Affari Generali del Centro di Reclutamento di Roma. Laureti, 52 anni, ha origini laziali ed è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Dopo aver frequentato i corsi di Accademia alle sedi di Bergamo e di Roma, ha espletato incarichi operativi presso le sedi di Alghero, Perugia, Roma e Bergamo. Inoltre, lo stesso è stato Ufficiale addetto al Nucleo Speciale Tutela Mercati Capitali di Roma ed è stato distaccato presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il Tenente Colonnello Luca Lauro, che ha comandato negli ultimi due anni il Gruppo di L’Aquila, è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L’Aquila. Lauro, 55 anni, ha origini campane ed è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Dopo aver frequentato i corsi di Accademia alle sedi di Bergamo e di Roma, ha ricoperto incarichi operativi presso le sedi di Brescia, Campobasso, Ancona, Benevento e Pescara.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, Colonnello t.ST Cosimo Lamanuzzi, ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro al Tenente Colonnello Lauro e al Tenente Colonnello Laureti, con l’auspicio che possa ulteriormente consolidarsi nel territorio della provincia di L’Aquila il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza a presidio della sicurezza economico-finanziaria.