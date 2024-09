Anversa: interventi sulla Statale 479 Sannite in seguito alla caduta massi

Anversa, 13 settembre- In seguito alla caduta di un masso di notevole dimensioni lungo la Strada 479 Sannite nei pressi della galleria di Anversa degli Abruzzi, il personale tecnico della Provincia dell’Aquila, accompagnato dagli addetti di una ditta specializzata, nella mattinata dell’11 settembre ha eseguito un sopralluogo lungo il versante della parete dalla quale si è distaccato il blocco roccioso, per analizzare la situazione e valutare gli interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale, che nel frattempo non è stato chiuso al traffico.

Già a poche ore dalla caduta del masso, che non ha provocato danni a persone o cose, lo scorso 9 settembre i tecnici della Provincia avevano eseguito un primo sopralluogo della zona insieme ai Vigili del Fuoco di Sulmona, che avvalendosi dell’ausilio di droni avevano effettuato un’ispezione aerea della zona per una prima valutazione dei rischi collegati alla stabilità della parete rocciosa, fornendo alla provincia i rilievi fotografici ottenuti.

“Il personale tecnico della provincia sta pianificando in queste ore un intervento per prevenire il rischio di caduta massi e di frane lungo il tratto di strada interessato – ha dichiarato il Presidente Angelo Caruso – che vedrà l’inizio dei lavori già nei prossimi giorni. La sicurezza dell’intero tratto stradale di competenza dell’ente è da sempre una nostra priorità”.