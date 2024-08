“Notte di note”,attesa per il concerto di domani sera a Torre de’Nolfi di Pietro Mazzocchetti

Bugnara, 22 agosto– Cresce l’attesa e l’interesse per il concerto ” Notte di note” ( 2^ edizione) in programmai domani sera,venerdì 23 agosto,alle ore 21,30 ( ingresso gratuito),presso l’anfiteatro di Torre de’Nolfi del cantante Pietro Mazzocchetti uno degli artisti abruzzesi piu’ prestigiosi che sta veicolando al meglio l’immagine della nostra regione non solo in Italia ma anche all’estero.

L’iniziativa promossa dal Circolo locale Nolfese, insieme ad altre associazioni del posto, vuole essere non solo un’occasione per arricchire l’intenso e prestigisioso programma che ha caratterizzato l’estate del piccolo centro e del territorio ma anche un’occasione per ricordare al meglio Giuseppe Lo Stracco, l’indimenticabile sindaco di Bugnara, scomparso prematuramente due anni fa

Ad accompagnare Mazzocchetti domani sera ci sarà anche il mandolino di Francesco Mammola,il pianoforte di Luigi Sandullo,la bateria di Roberto Desiderio,al basso Gabriele Pesaresi. A presentare lo spettacolo anche quest’anno sarà la bravissima Denisia D’Agusto