La Perdonanza dell’Aquila come fulcro del Summit nazionale “Il Perdono nutre il Mondo”

L’ Aquila 19 agosto – Con rinnovata determinazione, per il secondo anno consecutivo, One Group, storica società aquilana di marketing e comunicazione insieme a L’Aquila Made In, torna con l’atteso evento del Summit Nazionale “Il Perdono nutre il Mondo” in programma all’Aquila il 24 agosto, alle ore 16,30 presso il Centro Congressi “L. Zordan” dell’Università dell’Aquila in Piazza S. Basilio.

Nato da un’idea di Francesca Pompa, anima di One Group, il Summit vuole essere uno strumento capace di amplificare il messaggio di Pace e Perdono di Celestino V con l’obiettivo dicontribuire a configurare l’identità di “L’Aquila Capitale del Perdono”, di farne l’emblema della città, così come è stata proclamata da Papa Francesco nella sua venuta nel 2022 per l’apertura della Porta Santa.

Il focus dell’edizione 2024 mette al centro un tema di grande interesse e attualità: “L’intelligenza della Pace nell’era delle AI”.

Un’occasione imperdibile di condivisione e di riflessione sulla centralità dell’uomo, sul bisogno di un nuovo umanesimo che sappia coniugare il progresso tecnologico, l’intelligenza artificiale,con il progresso che porta alla crescita del bisogno di pace, di uguaglianza, di un mondo migliore.

Maria Stella Gelmini

Ad affrontare i delicati argomenti ci sono nomi di spicco tra cui la senatrice Maria Stella Gelmini e il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e poi ancora il sociologo Michelangelo Tagliaferri, Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana, la psicologa e mediatrice familiare Marina Scipione, Fabio Pasqualetti, docente di Scienze della Comunicazione Sociale Università Pontificia Salesiana, Valeria Pompili, Pedagogista e formatrice, referente area educazione del Lumera Institute e Filippo Giorgio Maitan, Presidente Fondazione Fare Bene.

Risuoneranno argomenti di grande valore e forte suggestione.

Il Per-Dono tra riconoscenza e Riconoscimento.

La responsabilità dell’intelligenza artificiale per la pace, a partire dai poveri.

Mediazione e progresso per una società trasformativa.

Riscoprire la nostra umanità per un uso sapiente delle intelligenze artificiali.

Perdono e Intelligenza esistenziale per vivere consapevolmente.

Sviluppo dei popoli e dell’uomo: la via della Pace.

Le note universali attraverso il linguaggio della musica.

Come la politica può sconfiggere il risentimento e mettere al centro il bene comune

Introduce il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, modera Francesca Pompa con i saluti istituzionali del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Roberto Santangelo, Assessore alla Cultura Regione Abruzzo, Edoardo Alesse, Rettore dell’Università dell’Aquila.

Il Summit “Il Perdono Nutre il mondo” è inserito nel calendario della 730esima Perdonanza Celestiniana e della 18esima edizione della “Cordata x l’Africa” degli Amici di San Basilio. Si avvale dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e dei patrocini del Comune dell’Aquila e dell’Università dell’Aquila.

A sostenere l’iniziativa il SeRa, Centro Studi del Conflitto, il Cif – Consultorio Familiare L’Aquila, Lumera Institute e la Società SODIFA.