 Gdf di Teramo, litorale al setaccio contro la contraffazione

Teramo,12 ago. Prosegue incessantemente l’attività dei finanzieri della Tenenza di Roseto degli Abruzzi(Te) volta al contrasto della vendita abusiva sul litorale di abiti e accessori recanti marchi contraffatti. I militari, nell’ambito del piano provinciale contro l’abusivismo commerciale, hanno sottoposto a controllo gli oltre 10 km della costa antistante Roseto degli Abruzzi per contrastare il fenomeno della vendita di materiale contraffatto, che reca gravi danni all’economia sana e immette in commercio prodotti di scarsa qualità, a volte addirittura pericolosi per la salute, a causa dell’utilizzo di materiali non idonei a entrare in contatto con l’epidermide. Il servizio, svolto in maniera continuativa durante la stagione estiva lungo il litorale, ha permesso il sequestro di complessivi 139 articoli – tra scarpe, maglie, pantaloni e giubbotti – recanti marchi contraffatti di noti brand (Nike, Guess, Ralph Lauren, Stone Island, Moncler, K-Way)