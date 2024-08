La musica di Muntagninjazz torna a Sulmona

–con Gnut per proseguire con concerti ed eventi fino al 17 agosto

Sulmona , 6 agosto – Il compito di aprire Muntagninjazz a Sulmona spetta al cantautore napoletano Gnut ( nella foto) che, in trio con Michele Signore e Ilaria Graziano, domani 7 agosto alle ore 21:30 presso il Cortile di Palazzo San Francesco presenterà al pubblico il suo ultimo album Nun te ne fa’, ovvero “non dare troppo peso ai problemi”: un modo di dire che rappresenta anche una filosofia di vita che contraddistingue tutto il sud Italia e in particolare Napoli. Ed è proprio dalla tradizione napoletana che il songwriting di Gnut prende a piene mani per fondersi con suoni provenienti da luoghi lontani, nel tentativo di far incontrare Roberto Murolo con l’approccio alternative americano di Elliott Smith, la musica popolare con il folk inglese di Nick Drake e la tradizione della canzone napoletana con il blues del delta del Mississippi. Al termine del concerto sarà possibile partecipare al firmacopie che si terrà presso l’Osteria del Tempo Perso in Vicolo del Vecchio.

Il Cortile di Palazzo San Francesco di Sulmona ospiterà quindi cinque appassionanti concerti, per cui è previsto un biglietto d’ingresso: oltre al cantautore napoletano Gnut il 7 agosto, Muntagninjazz propone la cantautrice e attrice Flo con lo spettacolo “La canzone che ti devo” l’8 agosto –cui seguirà un firmacopie presso l’Osteria del Tempo Perso in Vicolo del Vecchio-, il nuovo sestetto del clarinettista Nico Gori il 9 agosto, il trio della pianista Francesca Tandoi l’11 agosto e il genio brasiliano della chitarra Yamandu Costa il 12 agosto. Il festival si sposterà poi presso il Cortile del Palazzo della SS. Annunziata dove il 10 agosto ospiterà due eventi gratuiti: lo spettacolo di teatro e musica “Fiabe Jazz – Kappuccetto Rosso” e successivamente il Wind Ensemble del Conservatorio A. Casella; il 13 e 14 agosto Piazza XX Settembre sarà animata dai concerti gratuiti della Mo’ Better Band e della Big Band del Conservatorio A. Casella, anche essi gratuiti. Piano Piano per Sulmonaconcluderà il programma del festival il 16 e 17 agosto con due giorni tutti da vivere tra suoni, voci, danza e arte; la musica del pianoforte risuonerà lungo un itinerario che si snoderà tra le piazze e gli angoli più suggestivi di Sulmona e per la prima volta coinvolgerà il versante Sud di Corso Ovidio. A partire da Porta Napoli esposizioni d’arte e concerti pianistici tenuti nei cortili di alcuni palazzi storici solitamente chiusi al pubblico arricchiranno l’offerta di eventi del cartellone che vede, tra i nomi principali, Forlenzo in Piazza XX Settembre il 16 agosto, Paolo Jannacci in Piazza XX Settembre e Emmet Cohen in Piazza Plebiscito il 17 agosto. Oltre ai concerti in programma, lungo Corso Ovidio chiunque avrà la possibilità di sedersi ed esibirsi grazie alla presenza di due pianoforti verticali e della bici-pianoforte, simbolo dell’evento dalla prima edizione. Il programma prevede inoltre, a partire da domani 7 agosto, aperitivi, cene e dopofestival animati dalle sonorità jazz di tanti e talentuosi musicisti disseminati nel centro storico.

Si ricorda, spiega una nota, che gli abbonamenti, al costo di € 80,00, e i singoli biglietti, al costo di € 20,00, per i concerti che si terranno nel Cortile di Palazzo San Francesco di Sulmona sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona situato nel Complesso della S.S. Annunziata in Corso Ovidio, il Distributore IP in Viale Mazzini – Sulmona, il Mondadori Store in Piazza Capograssi n. 10 a Sulmona e tramite i circuiti Ciaotickets. Nei giorni dei concerti sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria allestita nella Rotonda di San Francesco della Scarpa a partire dalle ore 20:00.