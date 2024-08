Sulmona si prepara ora a vivere la Giostra europea

Sabato 3 agosto giornata dedicata alla manifestazione internazionale. La mattina l’accoglienza delle delegazioni, alle 16 il corteo storico in corso Ovidio e, a seguire, le gare cavalleresche in piazza Maggiore. Si assegnerà anche il palio della Giostra dei borghi più belli d’Italia

Sulmona, 1 agosto- La città è pronta e si appresta a vivere il secondo weekend di Giostra: sabato 3 agosto, infatti, si terrà la Giostra Cavalleresca europea, un progetto iniziato nel 2000 e che da tre anni è dedicato alla pace, nel nome di Celestino V. Alla manifestazione internazionale è associata anche la Giostra dei borghi più belli d’Italia. Il corteo, dunque, sarà ancora una volta una festa, festa di tradizioni, di culture e popoli diversi, che si daranno appuntamento a Sulmona, per condividere la loro storia e guardare alle loro comuni radici europee, con un ideale ben preciso, quello della pace. Un corteo imponente, perché è cresciuto il numero delle delegazioni che saranno accolte in città per l’occasione, ben dieci.

Si tratta di Xaghra (Malta), Colchester (Regno Unito), Burghausen (Germania), Ptuy (Slovenia), Zante, Kithera e Lefkada (Grecia), Teruel (Spagna), San Marino e Verdelais (Francia). Agli oltre 250 figuranti internazionali, si uniranno in corteo i bambini della Cordesca e una rappresentanza dei figuranti della stessa Giostra e dei Borghi e Sestieri cittadini. Tutti desiderosi di condividere un momento di festa e competizione sportiva, ma anche di amplificare il messaggio di Sulmona che da piazza Maggiore vuole partire. E il legame con Celestino V si pone in maniera altrettanto importante: non è un caso che tra gli ospiti stranieri ci sia Verdelais, sede di un antico convento dei Celestini. Insieme a loro, faranno parte del corteo storico il Primo reggimento granatieri di Sardegna con con 45 elementi e l’attore messicano Victor Gonzales. Le delegazioni arriveranno tra oggi (Kithera e Burghausen) e domani (tutte le altre). Il momento di saluto e accoglienza istituzionale si terrà sabato 3 agosto alle 10, nella sala consiliare del comune di Sulmona.

Oltre al tradizionale scambio di doni, ci sarà la presentazione dei due palii delle due Giostre, quello europeo e quello dei Borghi più belli d’Italia. A realizzarlo sono stati i vincitori dello scorso anno, Teruel (Spagna) abbinata al paese di Bugnara e al Borgo di Santa Maria della Tomba. Oltre al vincitore dello scorso anno, in corteo e in gara ci saranno anche Scanno, Villalago, Pettorano, Pacentro, Navelli, e il comune di Sulmona. ciascuno abbinato ad uno dei sette borghi e sestieri della città. La Giostra vera e propria entrerà nel vivo alle 16 con il corteo storico, che partirà dal piazzale della cattedrale di San Panfilo; seguiranno, alle 18, le gare in piazza Maggiore. Non più in notturna, dunque, Un cambiamento, dunque, rispetto agli scorsi anni, voluto per lasciare spazio alle feste e alle esibizioni delle delegazioni nelle sedi dei borghi e sestieri dopo l’assegnazione del palio.

«La Giostra europea non solo va avanti, ma si conferma in costante crescita», commenta la responsabile della manifestazione, Luisa Taglieri, «inserendosi all’interno del Progetto della Fondazione Carispaq “Le capitali celestiniane della pace verso il Giubileo”, un progetto che raccoglie una serie di eventi che ruotano intorno alla figura di Celestino V, grande papa e uomo di perdono come sottolineato anche da S.E. Cardinale Zuppi, presidente della CEI, intervenuto ieri al convegno “La Giostra cavalleresca d’Europa come strumento di pace” ». La Giostra si trova così a far parte di un progetto più ampio che riguarda tutta la provincia dell’Aquila, così come Lazio e Molise, territori uniti dalla figura del Santo. Il costo dei biglietti per assistere alla Giostra Europea vai dai 35 euro (settori all’ombra dell’Acquedotto e del Fontanone) ai 12 euro, (tutti gli altri). I ticket sono in vendita nella biglietteria info point di via De Nino o sul circuito vivaticket.