 Pratola: Margiotta sollecita il Comune a garantire maggiore sicurezza per i bambini alla villetta 

Pratola Peligna,30 luglio– Con una lettera indirizzata al sindaco il Consigliere comunale di Pratola Vincenzo Margiotta del gruppo “Pratola Kummann” ha aperto una riflessione sull’ incidente accaduto nei giorni scorsi ad una bambina mentre giocava nello spazi pubblico e nel contemp0 ha sollecitato ’’Amministrazione comunale ad attivare le iniziative necessarie per evitare che episodi analoghi non abbiano piu’ a ripetersi.Scrive l’avv. Margiotta nella sua missiva: “

A mezzo della presente, preso atto di quanto accaduto, oltre ad invitarLa a fare pubblicamente le scuse e gli auguri dell’Amministrazione Comunale tutta ai genitori della bambina che ha rischiato, mentre giocava alla villetta, di perdere la propria salute (trascorrendo una notte in ospedale), in forza dei poteri a me spettanti quale Consigliere Comunale, La diffido ad attivarsi immediatamente per la messa in sicurezza di quel ‘mausoleo’ che è pericoloso perché facilmente accessibile.

Peraltro non sarebbe l’unico caso di ricovero e medicazioni. Sarebbe potuta andare peggio, ma fortunatamente nulla di grave è accaduto. Decida, con i Suoi uffici, cosa fare per garantire la sicurezza del luogo e prenda provvedimenti urgenti ed indifferibili.

I fatti hanno dimostrato l’infelicità della scelta del posizionamento in un parco giochi, oggi ha l’obbligo di mettere in sicurezza quel mausoleo. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto, Le chiedo di farmi conoscere il luogo di ricovero della statua che era alla villetta ed è stata da Lei rimossa per far posto a quel ‘mausoleo’.

Mi userà la cortesia di farmi avere i relativi documenti che hanno imposto ed autorizzato lo spostamento di quella statua e la costruzione del ‘mausoleo’, ivi compresi la documentazione progettuale e tecnica (genio civile soprattutto). Ai sensi dello Statuto e della legge, attendo formale risposta”.