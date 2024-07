Riconoscimento della città di Castel di Sangro al Tenente Colonnello Gianfranco Paglia

Castel di Sangro,29 luglio – Il prossimo 2 agosto, in occasione del 31° anniversario della battaglia del checkpoint Pasta di Mogadiscio (detta anche battaglia del pastificio), la città di Castel di Sangro ha deciso di omaggiare con una targa di riconoscimento il ten. col. Gianfranco Paglia, rimasto gravemente ferito durante la suddetta battaglia da tre colpi di proiettile e perdendo l’uso delle gambe.

In seguito al tragico evento Gianfranco Paglia, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, ad oggi è Consigliere del Ministro della Difesa per le iniziative, anche a livello internazionale, volte a valorizzare, in ambito sportivo, il personale militare affetto da disabilità conseguente a incidenti subiti nell’adempimento del dovere o in servizio e Consigliere del Ministro della Difesa per le tematiche connesse al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare e dei loro familiari, nonché per le attività promozionali da svolgersi, anche in coordinamento con le Associazioni combattentistiche e d’Arma, nelle scuole ai fini della conoscenza della storia e del ruolo delle Forze Armate in campo nazionale e internazionale.

La cerimonia del 2 agosto per il conferimento del riconoscimento della città di Castel di Sangro al ten. col. Gianfranco Paglia avrà luogo presso lo Stadio Teofilo Patini, alle ore 18,15 alla quale seguirà una conferenza presso la sala polifunzionale di Piazza Plebiscito, preceduta dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti di Piazza VII Novembre. Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Castel di Sangro e Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso è previsto l’intervento del maresciallo Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri Loreto di Loreto.