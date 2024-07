Sulmona,è il giorno della Giostra

Sulmona,28 luglio– La città si prepara a vivere intensamentecon l’entusiasmo solito la giornata odierna E’ la giornata della Giostra che vivrà nel pomeriggio il suo momento piu’ entusiasmante in piazza Maggiore con le gare finali per questa edizione della manifestazione in una città in festa, stracolma di turisti e soprattutto con tanto entusiasmo. Dopo la prima giornata di ieri che ha già dato alcuni segnali signficiativi la vera ‘partita’ si giocherà proprio oggi.

In alla classifica dopo la prima giornata in testa,per ora, c’è il Borgo di Santa Maria della Tomba in cima alla classifica della prima giornata Il fantino Mattia Zannori, 29enne di San Gemini, su Dragonfly Star, è stato autore di una bella prova che gli ha permesso di chiudere in testa la serie di sfide eliminatorie, con 2 vittorie, 6 anelli presi (16 punti) e un tempo di 58”85. Secondo posto per il Sestiere di Porta Filiamabili (2 vittorie, 6 botte (16 punti), e un tempo di 59”18), in gara con Marco Diafaldi di Faenza, il cavaliere in gara con il maggior numero di vittorie sulla pista di Sulmona (cinque), su Blue Maison; terzo posto , il Sestiere di Porta Manaresca (2 vittorie, 6 botte, 16 punti con un tempo di 61”51), i cui colori sono difesi anche quest’anno da Lorenzo Melosso, 23 anni di Ascoli, tra i più giovani in gara, in sella a Caramella