Un legame indissolubile tra Abruzzo e Molise.

Si rafforzano nel segno della cultura i rapporti tra le due regioni amiche. Proprio in questi giorni una delegazione del Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso di Campobasso in visita nel caratteristico centro dell’Alto Sangron per uno scambio culturale sulla tradizione pescolana del merletto a tombolo.

Pescocostanzo, 1 luglio- Ieri l’altro 29 giugno L’Associazione Culturale Tarquinio Vulpes ha ricevuto il gruppo del Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso di Campobasso in visita a Pescocostanzo per uno scambio culturale sulla tradizione pescolana del merletto a tombolo.

Il gruppo, accompagnato dal Dr. Luigi Di Tella, Presidente dell’Associazione di cui sopra, hanno avuto modo di vedere e gustare anche le bellezze artistiche ed architettoniche del paese, iniziando dal Convento di Gesù e Maria per poi passare alla Basilica di S. Maria del Colle ed al Suffragio di S. Maria dei Morti, esposte dal sig. Rapone Danilo.

Dopo aver ascoltato stralci della gloriosa storia del ns paese nel giardino di Palazzo Fanzago hanno trovato le ragazze e le signore intente alla lavorazione del merletto. La maestra Faraglia Carmela ha spiegato loro le varie tecniche di lavorazione confrontando la tradizione pescolana con quella di Campobasso.

“ Una visita illustrata al Museo del merletto a tombolo ed un buffet di ringraziamento agli ospiti- ha raccontato Luigi Di Tella- hanno chiuso la bellissima giornata a Pescocostanzo.

Un grazie per la visita al gruppo del Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso di Campobasso ed al Dr Greco che li ha accompagnati. Arrivederci ad un prossimo appuntamento”.