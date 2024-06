 “ Il Guardiano della natura”, continua l’impegno  per la conservazione  e tutela degli ambienti naturali

ma anche per la biodiversità, conoscenza del patrimonio culturale e artistico.A Pacentro una interessante occasioe grazie all’Associazione ARMONIA

Pacentro,25 giugno-Domenica pomeriggio a Pacentro, nonostante l’arrivo improvviso di un consistente rovescio di pioggia battente che non è bastato a far desistere quanti hanno inteso partecipare a questo originale appuntamento.

È stata una piacevolissima serata, caratterizzata da un’atmosfera incantevole creata dalle note magiche di una musica di alta qualità impreziosita dal canto soave e da deliziosa poesia. Sono queste le espressioni artistiche attraverso cui l’Associazione “Il Guardiano della Natura” Regione Abruzzo, ETS, d’intesa con il Comune di Pacentro, ha inteso mettere a punto e offrire questo evento ai tanti intervenuti presso la chiesa dell’Immacolata Concezione, in questa domenica di fine giugno

L’Associazione , che persegue le proprie finalità statutarie anche attraverso iniziative di sensibilizzazione verso i problemi legati alla conservazione degli ambienti naturali, di tutela della biodiversità e di diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, si è trattato questa volta di un esordio assoluto, considerata l’originalità dell’evento che si colloca fuori dai propri tradizionali schemi d’intervento, normalmente caratterizzati da un taglio necessariamente più tecnico.

Lo scopo principale di questa iniziativa, che non a caso ha visto proprio Pacentro come scelta privilegiata per il suo debutto, trattandosi di uno dei Borghi più belli d’Italia che insiste nel territorio del Parco Nazionale della Majella, è stato quello di voler avvicinare il pubblico, di ogni età, ad una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali attraverso l’emozione del canto, dei suoni e la proiezione di immagini significative affinché possano essere di stimolo per indurre a più consapevoli riflessioni.

Il programma, piuttosto articolato fra l’esecuzione di famosi brani musicali, dalla recitazione poetica e da momenti didascalici, tutto contestualmente supportato dalla proiezione di immagini e di filmati correlati agli elementi naturali selezionati (il mare, la foresta, la montagna, il fiume e la fauna), è risultato armonico e piacevolmente scorrevole, suscitando interesse verso i temi trattati.

Si è trattato di un momento di aggregazione culturale e di comunicazione incentrato sulla ricerca dell’ARMONIA, che nel gioco semantico con l’acronimo A.R.M.O.N.I.A., ha dato il titolo all’evento (Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità Arte).

Una ritrovata ARMONIA tra musica e natura se si considera che le origini della musica coincidono con la scoperta stessa del suono: il fruscio del vento, il canto degli uccelli, il fragore dei temporali. Un’eredità che, risalendo ai primordi dell’umanità, rende ancora oggi impossibile stabilire l’esatta genesi delle prime espressioni musicali. Espressioni di una forma d’arte che, di secolo in secolo, si è evoluta tra influenze culturali, sociali e tecnologiche che, unite al talento e alla creatività umana, hanno permesso di rivoluzionare il panorama musicale globale

Piena soddisfazione è stata espressa da parte del rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pacentro, Dott. Antonio De Capite Mancini nella sua qualità di Consigliere con delega alla Cultura in pectore e del Presidente dell’Associazione Dr. h.c. Venanzio D’Alessandro il quale, nel ringraziare tutti gli intervenuti e le autorità presenti, tra cui il Comandante della locale Stazione Carabinieri Mar. Magg. CC Antonio Rinaldi e il Presidente dell’Associazione Culturale “Corsa degli Zingari”, Giuseppe De Chellis, ha auspicato una sempre più stretta collaborazione con la nuova Amministrazione Pacentrana che si è sin da subito mostrata particolarmente sensibile e ben orientata verso le tematiche legate alla tutela ambientale.