 Antonello Venditti in concerto il 20 Settembre a Sulmona

È il piatto forte di un cartellone ricco di iniziative promosse nell’ambito delle manifestazione per l’estate 2024

Sulmona, 19 giugno- Sarà il concerto di Antonello Venditti in programma per il prossimo 20 settembre nella centralissima Piazza Garibaldi il cosidetto ‘ piatto forte’ dell’estate sulmonese contenuto in un cartellone ricco di iniziative e manifestazioni come non mai negli anni precedenti.

Il programma è stato presentato questa mattina in Comune dal sindaco Gianfranco Di Piero unitamente all’Assessore alla Cultura Ramunno.

Ovviamente al centro delle diverse iniziative le manifestazioni legate alla giostra cavalleresca e poi tanti altri eventi musicali ( il festival del Muntagninjazz, il concerto dei Nomadi, Piano Piano per Sulmona) e poi tanti altri eventi culturali, sportivi e ricreativi.

Insomma un’estate frizzante che sicuramente farà bene alla città perché richiamerà l’attenzione di tanta gente anche dai centri vicini ma anche tuturisti che soggiornato nelle diverse località della zona

L.D.V.