A L’Aquila il meeting del dottorato nazionale in Scienza dello spazio

Il GSSI e UnivAQ ospiteranno i PhD Days dal 6 all’8 giugno. Coinvolti oltre 75 studenti italiani e stranieri

L’Aquila, 4 giugno-Studenti, membri del Collegio dei docenti, supervisori, correlatori e rappresentanti delle istituzioni partner del Dottorato Nazionale in Space Science and Technology SST si troveranno all’Aquila dal 6 all’8 giugno per la seconda edizione dei PhD Days. Durante il workshop, a cui parteciperanno più di cento persone, esperti del settore affronteranno vari argomenti della scienza e tecnologia dello spazio mentre i dottorandi discuteranno i risultati dei loro progetti di ricerca.“È un evento a cui teniamo molto – commenta il professor Ivan De Mitri, del GSSI, presidente del comitato scientifico organizzatore – viste le nostre attività di ricerca nel settore spazio e data l’opportunità che i dottorandi avranno per confrontarsi dal vivo, condividere le loro esperienze e i loro progetti»”“Si tratta infatti di un progetto strategico per l’alta formazione nel settore spaziale, che racchiude oltre trenta università ed enti di ricerca del nostro Paese, con collegamenti con Università, Enti di Ricerca e Agenzie a livello internazionale», sottolinea il coordinatore nazionale Roberto Battiston, professore dell’Università di Trento, sede amministrativa del programma, che ha organizzato la prima edizione dei Phd Days nel luglio 2023

Il Programma Nazionale di Dottorato in Space Science and Technology è nato durante l’anno accademico 2022-2023 con il trentottesimo ciclo e conta attualmente con circa 75 studenti. Il bando per il quarantesimo ciclo sarà pubblicato nelle prossime settimane. È suddiviso in sette curricula che variano dall’Osservazione dell’Universo alla Terra e al sistema Sole-Terra, Scienze planetarie, Astrobiologia, Scienze della vita e Medicina spaziale, Rilevamento e strumentazione spaziale, Ingegneria e tecnologie delle piattaforme satellitari, ma anche Economia, Giurisprudenza e Diplomazia Spaziale. L’edizione 2024 delle Giornate Nazionali sarà ospitata presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute e la sala San Basilio dell’Università degli Studi dell’Aquila ed è organizzata dal Gssi e UnivAq con la collaborazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn Thales Alenia Space Italy e la Fondazione Gran Sasso Tech. Sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali e degli ospiti, nonché la presentazione dei poster degli studenti: ai due migliori, selezionati da un’apposita commissione, verrà assegnato un premio. Previsto anche un evento aperto al pubblico, con una lezione tenuta dal professor Battiston (già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana) dal titolo “Space Exploration: reaching beyond the limits using bioinspired technologies” in calendario per giovedì 6 giugno alle ore 19 al centro congressi “Zordan” in piazza San Basilio. In programma anche le visite ai laboratori sotterranei del Gran Sasso e alla sede di Thales Alenia Space L’Aquila.

Del comitato scientifico organizzatore fanno parte anche i professori Roberto Alosio (GSSI) e Mauro Maccarrone e Mirko Piersanti (Università dell’Aquila).