Il sindaco Di Piero incontra le consigliere regionali del territorio-Finalmente !!

Sulmona, 18 aprile-Il Sindaco Gianfranco Di Piero ha ricevuto questo pomeriggio, a Palazzo San Francesco, le Consigliere Regionali, Antonietta La Porta, Maria Assunta Rossi e Marianna Scoccia.

Un incontro cordiale, introdotto dal Sindaco che ha espresso le sue congratulazioni alle Consigliere per il successo elettorale e per l’esito delle elezioni del 10 Marzo scorso, che hanno portato alla presenza in Consiglio Regionale di ben tre rappresentanti di questo territorio.

Il Sindaco ha riscontrato la massima disponibilità delle Consigliere a collaborare insieme e ad agire in piena sinergia, al servizio del territorio e per la soluzione delle problematiche che lo caratterizzano.

In particolare, nell’incontro, sono stati affrontati i temi riguardanti la Sanità, ravvisando la necessità di un potenziamento degli organici dell’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona, di un potenziamento dei servizi sanitari sul territorio e la necessità di seguire con attenzione opere di rifunzionalizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali, come Casa della Comunità, Centro Operativo Territoriale e l’Ala Bolino dello stabilimento ospedaliero, con fondi già disponibili del Pnrr.

Per il comparto dei Trasporti si è fatto riferimento, in particolare, ai collegamenti con Roma, convenendo sull’assoluta strategicità dei collegamenti con la Capitale.

Per il settore della Cultura ci si è soffermati sulle politiche culturali della Città, con particolare attenzione anche alle problematiche della sede dell’Agenzia di Promozione Culturale, Palazzo Portoghesi, in piazza Venezuela, inagibile da anni.

Infine è stata trattata la questione della rifunzionalizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, nella frazione di Noce Mattei, che richiede un consistente sforzo finanziario.