Renzi, ‘solo in Italia c’è un cognato che fa il ministro…’

SULMONA- il leader di Iv Matteo Renzi intervistato a radio inBlu2000 a proposito di tasse e riforma fiscale ha sostenuto”Meloni dice ha abbassato le tasse ma suo cognato le ha alzate con 248 milioni di Irpef agricola e comunque solo in Italia c’è un cognato che fa il ministro. Le tasse sono uno strumento che serve allo Stato, la divisione non è se sono belle o brutte, la divisione è tra chi le ha abbassate e chi no, il mio governo le ha abbassate, quando Conte è andato al governo con l’esecutivo gialloverde le ha aumentate. A Meloni io dico ‘abbassa le tasse al ceto medio, in questa fase della storia ci sono delle famiglie che non ce fa la fanno”.E sulla riforma fiscale ha aggiunto anche: “Sulle semplificazioni alcune cose Leo le sta facendo, ci convincono, ma al momento non vediamo segnali per il ceto medio”