Pepe e Mariani: costruire alternative alle destre

I consiglieri regionali del Pd Pepe e Mariani

Teramo, 14 marzo“Siamo rammaricati per l’esito generale di queste elezioni regionali e per non essere riusciti ad eleggere come Presidente di Regione una persona competente come Luciano D’Amico, ma nello stesso tempo sappiamo che bisogna ripartire dal risultato sulla nostra provincia per rafforzare e costruire un progetto forte e alternativo alle destre” dichiarano i consiglieri regionali, Sandro Mariani e Dino Pepe.

“Ora, dai banchi dell’opposizione, assicuriamo un lavoro costruttivo per curare le tante ferite aperte della comunità teramana: da quelle dei servizi sanitari a quelle del trasporto pubblico, dal diritto allo studio al sostegno a lavoratori, imprese e aziende. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, i candidati del Partito Democratico e tutto il PD provinciale ( Teramo ndr), continueremo il nostro impegno con rinnovato vigore e con un confronto costante con le nostre comunità”, concludono i due consiglieri regionali.