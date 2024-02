Domani torna in Valle Peligna Luciano  D’Amico per una manifestazione  al Teatro D’Andrea a Pratola 

Pratola Peligna, 13 febbraio– A distanza di pochi giorni dall’ultima volta, Luciano D’amico, candidato presidente alla Regione Abruzzo, torna in Valle Peligna. L’appuntamento di domani, 14 febbraio, a Pratola Peligna, è” la testimonianza del rapporto e dell’impegno che D’Amico sta creando con le aree del centro Abruzzo”. Al teatro D’Andrea, insieme ai candidati consiglieri della coalizione di centrosinistra: Guido Angelilli, Domenico Ciccone, Attilio D’Andrea, Daniele di Bartolo, Alessandra Di Cioccio, Francesca Di Giovanni, Antonella Fiordi e Marialisa Paolilli, Luciano D’Amico, presenterà il progetto del centrosinistra che, come spesso ribadisce, “si fonda sul rispetto della nostra terra, sulla volontà di vivere un futuro che sia scritto qui, in Abruzzo e che rimetta ala centro del dibattito politico le reali esigenze degli abruzzesi. Tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra regione sono chiamati a farsi parte attiva del nostro progetto per immaginare insieme il futuro dell’Abruzzo.

Domani, a Pratola Peligna, sarà ancora una volta l’occasione per condividere il percorso fin qui svolto e assicurarne le basi per la continuità – dicono i candidati consiglieri all’unisono –. Giorno dopo giorno continuiamo a raccogliere adesioni e supporto per le fasi di attuazione del nostro programma e questo ci fa capire che abbiamo imboccato la strada giusta per non lasciare indietro nessuno e restituire all’Abruzzo il ruolo da protagonista e non più di gregario alle volontà del governo romano di centrodestra”.