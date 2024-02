Regionali: la lista “ Noi moderati”, tutto regolare

il Tribunale questa mattina ha sciolto ogni dubbio-

Sulmona, 12 febbraio– “Come avevo annunciato si è risolto nel giro di poche ore il ricorso nei confronti di “Noi Moderati”. Il cavillo, che era stato posto dall’UDC, in merito ad un problema di contrassegni potenzialmente confondili fra liste, non è stato più preso in considerazione dal giudice Marco Billi che questa mattina ha sciolto ogni dubbio durante un breve colloquio con i nostri referenti”.

È quando dichiara Marianna Scoccia( nella foto) consigliera regionale uscente candidata con la lista “Noi Moderati” alle elezioni regionali.