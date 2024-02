Domenica al Teatro Caniglia torna la 56^ edizione della ” Mascherina d’argento”

Sulmona, 9 febbraio– Tutto pronto per l’attesa 56^ edizione della prestigiosa rassegna carnevalesca “Mascherina D’Argento’. Domenica, 11 Febbraio alle 16.30, nello splendido scenario del Teatro Maria Caniglia di Sulmona, bambini provenienti da varie regioni italiane, sfileranno e faranno bella mostra dei loro costumi di carnevale per conquistare l’ambito premio: 56^ Mascherina D’Argento. Come da ben 25 anni, l’organizzazione e produzione è dalla Venus Entertainment in collaborazione con l’Associazione Culturale Internazionale e con la magistrale direzione artistica di Ivan Antonio Giampietro.

La storica kermesse è patrocinata dalla Fondazione Carispaq, dalla Città di Pescara e dal Comune di Sulmona. Testimonial della manifestazione,presentata da Luca Di Nicola, sarà il conduttore di Rai Uno Beppe Convertini, special guest Georgiana Gaman. La partecipazione per i

bambini e per il pubblico sarà totalmente gratuita. Eventuali libere offerte devolute dagli spettatori, andranno in beneficenza all’Aisos, associazione italiana studio osteosarcoma. All’evento inoltre, il pubblico assisterà alle performance di Mago Foster e Cittadella delle Arti. ( c.s.)