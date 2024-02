Pietrucci e i Sindaci: un risultato concreto per sostenere i Comuni e chi vive nelle aree montane

Sulmona,9 febbraio “La strada della fiscalità di vantaggio per le aree interne è stata finalmente tracciata con questa Risoluzione, approvata ieri all’unanimità del Consiglio Regionale, che permetterà l’esenzione del bollo auto per gli abitanti dei Comuni abruzzesi che hanno almeno il 50% del territorio che ricade nei Parchi nazionali della regione Abruzzo e nel Sirente Velino, nostro unico Parco regionale.” Così Pierpaolo Pietrucci che stamane ha presentato la sua Risoluzione in una conferenza stampa a cui erano presenti anche il sindaco di Ocre, Gianmatteo Riocci, il vicesindaco di Castel del Monte, Stefano Coletta e Franco Pucci, Sindaco di Capitignano in rappresentanza degli altri Sindaci.

“Si tratta di una risoluzione che ha beneficiato della spinta propulsiva di amministratori e Sindaci del nostro territorio che hanno contribuito alla sua stesura. Un percorso iniziato più di un anno fa e che in aula ha ricevuto anche l’apprezzamento di Marsilio.

Alle narrazioni romantiche o eroiche che da sempre si ricamano intorno a chi vive nei paesi delle aree interne, noi facciamo seguire i fatti per aiutarli a non dover abbandonare la loro terra: serve un’osmosi tra i piccoli Comuni, servono maggiori presidi sociali, migliori investimenti sul turismo, sui trasporti gratuiti e più efficienti, infrastrutture digitali per la connettività completa e la banda larga e naturalmente serve la fiscalità di vantaggio: con l’approvazione della mia Risoluzione anche l’esenzione della TARI per le attività commerciali che alcuni Comuni virtuosi stanno seguendo, non è più un miraggio.”

Gian Matteo Riocci, sindaco di Ocre, ha aggiunto: “Questa è la strada da seguire. Ho letto proiezioni raggelanti secondo le quali tra 20 anni, in Abruzzo, ci saranno 150mila residenti in meno: è logico pensare che saranno soprattutto provenienti dalle aree interne. Questa risoluzione non è una regalia, è un atto dovuto e concreto alla situazione che stiamo vivendo.”

Stefano Coletta, vicesindaco di Castel del Monte ha dichiarato:” Basta parlare di aree interne solo quando c’è un appuntamento elettorale senza fare mai i fatti. Questa Risoluzione ha avuto una incubazione tecnica di un anno dalla sua presentazione con, a monte, un lavoro di squadra tra Sindaci, amministratori e il Consigliere regionale Pietrucci durato mesi insieme ad altre misure sul turismo portate avanti negli anni passati. Del risultato, e della strada che traccia, non possiamo che essere soddisfatti.”