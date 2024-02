” Un libro in Comune,dal 16 febbraio rassegna dell’editoria

-nell’Aula Consiliare a Palazzo San Francesco-

Sulmona,9 febbraio Ha avuto subito successo l’iniziativa “Un Libro in Comune”, rassegna dell’editoria locale e regionale, che prenderà il via il prossimo 16 Febbraio, alle ore 17, nell’Aula consiliare. Già nutrita la lista di autori che, accogliendo con entusiasmo la novità, hanno espresso la volontà di presentare una loro opera.

Il primo appuntamento della rassegna, che si annuncia assai interessante, sarà la presentazione de “Il sangue della passiflora” di Andreina Sirena. I sublimi vertici dell’arte, le mille mutevoli meraviglie della natura, le profondità oniriche della musica e la riscoperta di un’antica e rassicurante eredità culturale accompagnano Armida, apprezzata guida del grande museo cittadino, in un viaggio interiore intessuto di dolore e speranza, di abissi emotivi e inattese rinascite. Due uomini: Tommaso prima e Lorenzo poi, la coinvolgeranno in dimensioni affettive antitetiche.

Prossimo appuntamento, sempre alle ore 17, in Aula consiliare, il 6 Marzo con la presentazione degli atti del Convegno, promosso dall’Associazione Ponalumni e tenuto a Sulmona il 3 febbraio scorso sui temi della memoria in una lettura al femminile, in ricordo della compianta concittadina e cofondatrice della Ponalumni, Manola Ida Venzo.

Appuntamento successivo il 6 Aprile – ore 17.00 “Pagine di vetro”, presentato da Roberta Di Iorio. Un’opera ambientata nel periodo drammatico del terremoto che colpì L’Aquila nel 2009. E’ la storia romanzata di Ludovica. Un libro intenso, coinvolgente e ironico. E’ l’appassionante storia d’amore tra Ludovica e Lorenzo.

Seguiranno il 26 Aprile – ore 17.00 “Le periferie esistenziali”, romanzo storico di Eraldo Guadagnoli. Un romanzo storico, vincitore del Premio Emozioni TraLeRighe 2020, in cui tanti e tali sono i riferimenti a Pietro da Morrone, il celeberrimo Papa Celestino V, ai Templari, alla via Francigena e alle Crociate in Terra Santa che l’opera può, a pieno diritto, inserirsi nell’abruzzesistica templare.

il 4 Maggio – ore 17.00 “Per poi svegliarmi in un quadro” di Valentina Venti. Valentina è una donna come tante, un’insegnante, cerca di stare in equilibrio tra la vita lavorativa e gli affetti di casa. Poi, nel 2020, dopo aver approfittato di uno screening gratuito, Valentina scopre di avere un tumore al seno. Tutto cambia, soprattutto dentro di lei: il suo corpo, la sua vita, il suo modo di affrontare le avversità. Da quel momento, la sua quotidianità si trasforma in una corsa tra ospedali, sale operatorie, visite dalla fisioterapista e dalla psicologa. Valentina intraprende un percorso per ritrovare se stessa, per vivere una vita autentica, non soggiogata dalle catene della malattia.

l’11 Maggio – ore 17.00, “Manuale di training autogeno in 12 passi”, di Terry Falcone, presentato da Serina Puglielli. Dai punti cardine Respiro, Corpo, Interazione, Bellezza viene intrapreso un percorso in 12 passi, dove sono scanditi i punti salienti dell’apprendimento del Training Autogeno. Il manuale si rivolge a medici, psicologi e psicoterapeuti, interessati all’uso del corpo in psicoterapia e alla conoscenza della tecnica di Schultz, rivisitata dall’autrice e dal suo team, attraverso gli studi più attuali dell’infant research e delle neuroscienze. Esso è rivolto, altresì, a quanti vogliano approfondire la conoscenza di un metodo per la prevenzione e la cura di diverse sintomatologie, con un focus specifico su consapevolezza e benessere esistenziale, quanto mai necessari, in questa gravosa epoca di conflitti e di pandemie. Attraverso 12 passi, il lettore viene condotto in una esperienza formativa di acquisizione di esercizi, con riflessioni e approfondimenti teorici, che vertono, passo dopo passo, sui contenuti delle formule del T.A.

A coordinare l’organizzazione della rassegna, aperta tutto l’anno, in sinergia con l’Ufficio Cultura sono l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, il Sindaco Gianfranco Di Piero, il Dott. Carlo Alicandri Ciufelli e il consigliere Angelo D’Aloisio, promotore dell’iniziativa.