Regionali: domani il prof. D’Amico in Valle Peligna

Sulmona, 7 febbraio– Giornata particolarmente interesseante quella di domani in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Infatti domani giovedi’ 8 febbraio Luciano D’Amico incontra insieme ai candidati al Consiglio Regionale Guido Angelilli, Attilio D’Andrea e Daneiele Di Bartolo i cittadini di Scanno, Introdacqua e Pacentro.

“Continua l’incontro con i cittadini, così come piace a noi, in giro, nelle piazze, per ascoltare i loro bisogni e le loro proposte per risolvere i problemi, che non può conoscerli nessuno meglio di chi li vive l’Abruzzo merita molto di più!”