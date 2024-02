Trattori: Renzi,’Lollobrigida ha sbagliato tutto. Meloni mandi a casa il cognato’

Sugli agricoltori “l’Europa deve cambiare alcune linee, ma in Italia i trattori hanno un facile obiettivo perché il ministro dell’Agricoltura ha sbagliato tutto. Proprio Lollobrigida ha alzato le tasse quest’anno agli agricoltori. Noi al governo nel 2016 abbiamo tolto l’Irpef agli agricoltori, Meloni e Lollobrigida l’hanno messa.

Lollobrigida si è organizzato una marcia su Roma al contrario. Fossi in Meloni lo manderei a casa: in quel ministero serve un ministro, non il cognato”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi parlando della protesta dei trattori ad Agorà su Rai 3