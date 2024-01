Sulmona: ausiliari del traffico, da giovedì al via corso di formazione gratuita

Sulmona,22 gennaio- Un’opportunità per i cittadini che hanno inoltrato richiesta per ottenere un importante attestato.E’ infatti ai nastri di partenza il corso di formazione per ottanta aspiranti Ausiliari del traffico.

La prima lezione del corso si svolgerà giovedì prossimo, 25 Gennaio, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18, nella sala del Cinema Pacifico.

Nella giornata inaugurale il Sindaco Gianfranco Di Piero porterà il saluto dell’Amministrazione. Il corso proseguirà nelle giornate del 31 Gennaio, 22 Febbraio e 14 Marzo, per un totale di 20 ore. Gli Ausiliari al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, conseguiranno un attestato propedeutico allo svolgimento dell’attività di Ausiliario.

I corsi di formazione sono avviati in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 30 Giugno 2023. A tenere le lezioni sarà il Dirigente Comandante della Polizia Locale Dott. Domenico Giannetta.

Il corso, del tutto gratuito, è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze utili al corretto espletamento dei compiti di ausiliario del traffico e della sosta, attribuibili in base al relativo ordinamento ed è destinato a tutti coloro che hanno avanzato specifica richiesta a seguito della pubblicazione del bando del 14 Luglio 2023.